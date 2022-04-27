مقتل 9 عسكريين في القصف الإسرائيلي الليلي على ضواحي دمشق

شنّت إسرائيل غارات صاروخية على خمسة مواقع على الأقل تابعة لمجموعات موالية لطهران في محيط العاصمة السورية ليلاً ما تسبب بمقتل تسعة جنود بينهم خمسة سوريين، في حصيلة هي الأعلى منذ مطلع العام.

وأوقعت الضربات تسعة قتلى هم خمسة عسكريين سوريين، وأربعة آخرين من المجموعات المقاتلة الموالية لطهران. كما أصيب ثمانية آخرون على الأقل بجروح.

وأدى القصف، إلى تدمير مخازن أسلحة وذخائر تابعة لمجموعات موالية لطهران قرب مطار دمشق الدولي.

وهذه الحصيلة، هي الأعلى التي تنتج عن قصف اسرائيلي منذ مطلع العام.

وكانت حصيلة سابقة نقلها الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري سوري صباح الأربعاء تحدثت عن سقوط "أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال المصدر إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".

وأوضح أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها".

- "صراع محتدم"

تكرّر اسرائيل في الآونة الأخيرة استهداف مواقع مرتبطة بمجموعات موالية لطهران، خصوصاً في محيط دمشق ومطارها. وفي الثامن من آذار/مارس الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من ضباطه برتبة عقيد غداة قصف اسرائيلي مماثل قرب دمشق.

وتوعّد الحرس الثوري اسرائيل العدوة اللدودة للجمهورية الإسلامية، بجعلها تدفع "ثمن جريمتها".

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مقتل أفراد من قواتها العسكرية بضربات إسرائيلية في سوريا. واتهمت طهران تل أبيب في 2018، بالتسبب بمقتل أربعة "مستشارين عسكريين" بضربات في محافظة حمص (وسط).

وتعد إيران حليفاً أساسياً لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وقدمت له عن طريق حزب الله منذ 2011، دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.