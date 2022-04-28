الخلاف المغربي الجزائري يتحول نزاعاً ثلاثياً حول إمدادات الغاز

في أحدث منعطف في مثلث معقد من التوترات الدبلوماسية بين مورد للغاز (الجزائر) ومستورد له (إسبانيا) وجارهما المشترك (المغرب)، هددت الجزائر بتعليق صادراتها من الغاز إلى إسبانيا.

وتجري إسبانيا محادثات مع المغرب لمساعدة المملكة على زيادة إمداداتها من الغاز.

يمكن القيام بذلك عن طريق السماح للمغرب باستخدام مرافق المعالجة في إسبانيا التي يمكن أن تتعامل مع الواردات الآتية عن طريق سفن الغاز الطبيعي المسال، والتي يمكن أن تأتي من مجموعة متنوعة من الموردين. ويمكن بعد ذلك إرسال الغاز إلى المغرب من خلال خط أنابيب قائم بالفعل يمر عبر مضيق جبل طارق.

غير أن إسبانيا تستورد أيضا الغاز الطبيعي من الجزائر، التي بدورها تشهد حالة جمود دبلوماسي شديد مع المغرب، الذي تشترك معه في حدود برية.

وقطعت الجزائر العلاقات مع المغرب في أغسطس / آب الماضي. ثم أوقفت أحد مصادر الغاز للمغرب بإغلاق خط أنابيب يمر عبر حدودهما المشتركة.

لجأ المغرب إلى إسبانيا للمساعدة في محاولة تعويض النقص، وهو احتمال يبدو أنه يثير مشكلات في الجزائر.

فقد حذرت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان صدر مساء الأربعاء من أن إمدادات الغاز التي ترسلها إلى إسبانيا عبر خط أنابيب منفصل تحت مياه البحر المتوسط قد تتوقف إذا تم تحويل الغاز إلى موقع آخر.

وقالت الوزارة إن هذا التحويل خرق لبنود التعاقد "يمكن على أثره فسخ العقد".

وفي ظل اعتماد إسبانيا بشكل كبير على الغاز الجزائري، سارعت وزارة الطاقة الاسبانية الى تهدئة العاصفة، قائلة في بيان إن "الغاز الذي يحصل عليه المغرب لن يأتي بأي حال من الأحوال من الجزائر".