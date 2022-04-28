القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

تعقيباً على تقرير الغارديان.. الحكومة السورية المؤقتة تطالب بآلية لمحاسبة نظام الأسد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.04.2022 15:27
رجل في موقع تعرض لقصف من قوات النظام السوري في الغوطة أرشيفية/الفرنسية رجل في موقع تعرض لقصف من قوات النظام السوري في الغوطة (أرشيفية/الفرنسية)

طالبت الحكومة السورية المؤقتة المجتمع الدولي بإنشاء آلية قضائية لمحاسبة بشار الأسد ونظامه عن الجرائم التي اقترفها بحق الشعب السوري ويقترفها منذ أكثر من عشر سنين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة المؤقتة، الخميس، غداة نشر صحيفة "ذا غارديان" البريطانية تفاصيل مجزرة ارتكبتها قوات النظام عام 2013.

والأربعاء، نشرت الصحيفة مقطعا مصورا أظهر ارتكاب قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية بحق 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل/ نيسان 2013.

وقالت الحكومة المؤقتة، في بيانها، إن "هذه ليست المجزرة الأولى أو الأخيرة، فقد وثقت صور قيصر (سربها عسكري منشق عن النظام) عشرات آلاف الضحايا، ممن قضوا في مسالخ عصابات الأسد الوحشية".

وأكدت أن المجازر التي تُكشفت "تشكل جزءا يسيرا مما يحصل بحق الشعب السوري على مدار أكثر من 11 عاما".

وأضافت أن "كل من يسعى إلى إعادة تدوير هذه العصابة يكون قد تنازل عن أخلاقه وإنسانيته، بعد أن ارتضى أن يكون شريكا لها في الوحشية والإجرام".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تسبب احتكار تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي للوقود بمدينة منبج شمالي...
مختارات