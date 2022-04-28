ليلة القدر.. مئات الآلاف من المصلين بالدول العربية والأقصى يكسر القيود الإسرائيلية

امتلأت المساجد في أغلب الدول العربية بمئات الآلاف من المصلين، مساء الأربعاء، لإحياء ليلة القدر، فيما شهد المسجد الأقصى صلاة ربع مليون مصل كسروا القيود الإسرائيلية لإحياء هذه السُنة النبوية.

ويعتقد أغلب المسلمين في مختلف أنحاء العالم أن ليلة القدر هي ليلة 27 من شهر رمضان.

ووفق وكالة الأنباء المحلية السعودية، أدت جموع غفيرة صلاتي التراويح والتهجد ليلة 27 رمضان بالمسجدين الحرام والنبوي، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى.

وفي فلسطين، أحيا 250 ألف مصل ليلة القدر في باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، رغم إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

ووفق الوكالة، اكتظت باحات ومصليات الأقصى المصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، تحدوا قيود الاحتلال وحواجزه لإحياء ليلة القدر.

وأضافت الوكالة: "نصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، ورفعوا العلم الفلسطيني، وصدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات للأقصى".

وفي مصر، أحيا نحو 2000 مصل، في مسجد الجامع الأزهر التاريخي، وسط القاهرة، ليلة القدر، في حضور لافت لم يُشهد بشهر رمضان في ظل تدابير كورونا.

والتأمت صفوف المصلين بمختلف الشرائح العمرية وسط حضور شبابي لافت، لأداء صلاة التراويح، في ساحة الجامع الأزهر وخارجه.

وفي خشوع ودموع تسيل من البعض، رفع المصلون خلف الإمام أكف الدعاء والتضرع، طالبين العفو من الله عز وجل، وتقبل الصيام والقيام.

وفي تونس، أحيا جامع عقبة ابن نافع، ليلة 27 من شهر رمضان، بتلاوة آيات من القرآن الكريم والدعاء والابتهالات وإلقاء محاضرة بعنوان من وحي ليلة القدر، و تكريم عدد من المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن، بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لإذاعة موزاييك المحلية.

وفي الكويت، ووسط أجواء إيمانية وروحانية وتضرع للمولى عز وجل، أدى عشرات الآلاف الصلاة في مساجد الكويت التماساً لليلة القدر، وفق ما ذكرته صحيفة القبس المحلية.

وفي اليمن، أفاد إعلام محلي، بأن مساجد بمدينة سيئون أحييت ليلة 27 من رمضان، التماسا لليلة القدر، وبعد صلاة التراويح ردد البعض بأحد ساحاتها "مودّع مودّع يا رمضان، في وداعة الله يا رمضان".