وفد من "حماس" يصل طهران لبحث تطورات الساحة الفلسطينية

بحث وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، مع رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) محمد باقر قاليباف، التطورات على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة الإيرانية طهران، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وضم وفد "حماس"، أعضاء المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وأسامة حمدان، وممثل الحركة في طهران خالد القدومي.

وبحسب البيان، "أكد الطرفان أهمية المرحلة التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية، وضرورة توحد الأمة تحت شعار القدس ومواجهة العدو المشترك للأمة وهو العدو الصهيوني (إسرائيل)".

وتباحث الطرفان "حول السبل القانونية والسياسية في ملاحقة الاحتلال الصهيوني في جرائمه واختراقه لحقوق الإنسان، فضلا عن سبل دعم صمود المقدسيين والشعب الفلسطيني وتطوير العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والإيراني".

وقال خليل الحية، عضو المكتب السياسي للحركة، بحسب البيان، "إن الشعب الفلسطيني منع الاحتلال الصهيوني من تنفيذ خطته المشؤومة لإخلاء المسجد الأقصى من المصلين".

وأضاف: "القدس والمسجد الأقصى هما عنوان الصمود والجهاد ومحور المقاومة".

من جهته، شدد رئيس البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) محمد باقر قاليباف، وفق ذات البيان "على أهمية مسيرة المقاومة الفلسطينية المشروعة، واستمرار دعم الجمهورية الإسلامية إلى فلسطين ومقاومتها".

وقال: "إيران ترى أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعالم الإسلامي ودعم فلسطين من أهم أولوياتها".

ويسود التوتر مدينة القدس الشرقية، منذ بداية الشهر الجاري، بسبب اقتحامات نفذها مستوطنون وقوات الشرطة الإسرائيلية، للمسجد الأقصى، وخاصة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان.