العراق.. إعلان حالة الإنذار القصوى تحسبا لوقوع هجمات خلال العيد

أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، إعلان حالة الإنذار القصوى، تحسبا لوقوع هجمات محتملة، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك وفق تصريح أدلى به قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، لوكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال سليم: "القوات العراقية ستدخل حالة الإنذار من الدرجة "ج" (القصوى) بدءا من 1 إلى 5 مايو/أيار المقبل، لتأمين صلاة العيد والمناطق الترفيهية والأسواق والمطاعم والمقابر".

وأضاف: "هناك معلومات بوجود انتحاريين يسعون إلى استهداف الأسواق والأماكن المكتظة بالمواطنين خلال أيام العيد". دون تفاصيل أكثر.

وتابع: "وكالات الأجهزة الأمنية والاستخبارات العاملة ستنفذ خطة مراقبة (..) كما ستواصل قوات الأمن عمليات التمشيط في مناطق حزام العاصمة بغداد".

وعلى مدى أكثر من عام، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

ولايزال تنظيم "داعش" ينشط في بعض المحافظات الشمالية والشرقية والغربية، في وقت تكافح حكومة بغداد لاحتواء هجمات التنظيم عبر شن عمليات أمنية وعسكرية شمال وغرب وشرق البلاد.

ومنذ مطلع العام الجاري، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" الذي تلقى الهزيمة في 2017 بخسارته ثلث مساحة البلاد كان قد اجتاحها صيف عام 2014.