القدس.. إصابة 42 فلسطينيا في اقتحام الشرطة الإسرائيلية لباحات "الأقصى"

أُصيب 42 فلسطينيا، صباح الجمعة، في مواجهات اندلعت بين مصلين فلسطينيين، وقوات الشرطة الإسرائيلية، التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، اقتحموا باحات المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وأضاف شهود العيان إن قوات الشرطة أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على عدد من الشبان الذين رشقوا هذه القوات بالحجارة، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المصلين الشبان من دخول المسجد.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن 42 فلسطينيا أصيبوا خلال المواجهات داخل المسجد الأقصى.

وأضافت: "تم نقل 22 منهم إلى مستشفى المقاصد (بالقدس) وتقديم العلاج للبقية ميدانيا".

وذكرت أن معظم الإصابات في "الجزء العلوي من الجسد"، دون وجود "أي إصابات خطيرة".

وأضاف بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشرطة الإسرائيلية "ارتكبت عدة انتهاكات، منها منع الطواقم الطبية من الدخول للمسجد الأقصى في بداية المواجهات، والاعتداء على أحد المسعفين بالضرب".

ولاحقا، قال شهود عيان، إن قوات الشرطة الإسرائيلية انسحبت من ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بعد اقتحام دام أكثر من ساعتين.

ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول إن المئات من الفلسطينيين، رشقوا الحجارة باتجاه باب المغاربة، بعد انتهاء صلاة الفجر.

وأضافت: "بعد أن استمر إلقاء الحجارة لفترة طويلة، اضطرت قوات الشرطة إلى دخول المكان، واستخدام الوسائل لتفريق أعمال الشغب".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تتواجد بشكل دائم في منطقة باب المغاربة

وتأتي هذه المواجهات قبل ساعات من صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، التي يتوقع مشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين فيها.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، يعتكف المئات من الفلسطينيين في المسجد الأقصى.

وفجر اليوم، دخل آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وسط صيحات تكبير وتهليل، وفق شهود العيان.

ومنذ بداية رمضان، شهد المسجد الأقصى عدة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس الشرقية بمناسبة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.