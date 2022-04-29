ترحيب إيراني بعودة سفراء دول الخليج إلى لبنان وانتهاء القطيعة

رحبت إيران بعودة سفراء دول الخليج إلى لبنان بعد مقاطعة لأكثر من 5 أشهر، بسبب أزمة بين بيروت والرياض.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة، بأن الوزير الإيراني "رحب بعودة السفراء الخليجيين إلى لبنان، خصوصا أن للبلد مكانة إقليمية مهمة".

واندلعت الأزمة على خلفية تصريح لجورج قرداحي انتقد فيه حرب اليمن قبل أن يتولى وزارة الإعلام بلبنان، ما تسبب باستقالته من الوزارة أواخر 2021، ومغادرة سفراء السعودية والكويت واليمن لبنان، قبل عودتهم تباعا بعد مبادرة كويتية لإنهاء الأزمة.

وتقول عواصم خليجية، بينها الرياض، إن إيران تسيطر على مؤسسات الدولة اللبنانية عبر حليفتها جماعة "حزب الله" (شيعية)، وهو ما تنفي صحته طهران والجماعة.

كما أعرب عبد اللهيان خلال الاتصال، عن استعداد إيران لتوفير الوقود والطحين إلى لبنان، "نظرا لأهمية الوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة"، بحسب المصدر ذاته.

ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع اساسية أخرى.