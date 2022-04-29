نصر الله يهدد إسرائيل برد إيراني إذا ما استمرت في استهداف مواقعه في سوريا

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني إسرائيل من أنها إن استمرت في استهداف التواجد الإيراني في المنطقة، فإن طهران في النهاية سترد في العمق الإسرائيلي.

جاء تحذير حسن نصر الله في خطبة في مراسم "يوم القدس" ببيروت، حضرها مئات من أنصار حزب الله ومسؤولون من جماعات فلسطينية حليفة.

شنت إسرائيل مئات الغارات في السنوات الماضية على أهداف في سوريا، حيث تدعم إيران ومعها حزب الله اللبناني قوات بشار الأسد، لكنها نادرا ما اعترفت أو ناقشت هذه العمليات. واعترفت باستهداف قواعد لمليشيات متحالفة مع إيران، ومنها حزب الله، في سوريا.

وتقول إسرائيل إن الهجمات تستهدف التمركز الإيراني في سوريا المجاورة.

جاءت تصريحات نصر الله بعد يومين من إطلاق صاروخ إسرائيلي على سوريا، أدى إلى مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة آخرين، وفقا لوسائل إعلام سورية رسمية.

وأعلن مرصد مراقب للحرب في سوريا حصيلة قتلى أعلى لغارة صباح الأربعاء التي ضربت ضواحي العاصمة دمشق، وقال إنها قتلت ستة جنود سوريين وأربعة مقاتلين مدعومين من إيران.

الشهر الماضي، قتلت غارة صاروخية إسرائيلية على دمشق ضابطين بالحرس الثوري الإيراني. وردت إيران بعدها بوقت قصير بإطلاق صواريخ أرض-أرض على ما وصفته بمركز تجسس إسرائيلي في مدينة أربيل شمالي العراق.

وقال نصر الله إن الوجود العسكري للجمهورية الإسلامية يتطور إلى مستوى أنه إن استمر العدوان الإسرائيلي على التواجد الإيراني في المنطقة، فقد يضرب إسرائيل مباشرة.

ومراسم الجمعة هي أول تجمع كبير لحزب الله منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف نصر الله أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون الآن أنه فات أوان تقديم "شهدائنا" وإقامة الجنازات لهم، مؤكدا أنهم سينتقمون "للشهداء" وهذا "تطور مهم".