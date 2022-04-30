إسبانيا تعلن تمديد إغلاق حدود سبتة ومليلية مع المغرب لأسبوعين آخرين

أعلنت السلطات الإسبانية تمديد إغلاقها الحدود البرية لسبتة ومليلية مع المغرب لمدة 15 يوما إضافية.

وجاء في قرار لوزير الداخلية غراندي مارلاسكا، نشرته وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية اليوم أن التمديد يأتي "لوضع اللمسات الأخيرة مع المغرب على الآليات التي ستحكم إعادة فتح المعابر البرية".

وسيمتد الإغلاق من منتصف ليلة السبت ـ الأحد حتى ظهر 15 مايو/ أيار المقبل، و"يمكن تعديل تاريخ فتح المعابر الحدودية قبل الوعد المذكور إذا تغيرت الظروف"، وفق القرار.

وتخضع مدينتا سبتة ومليلية الواقعتان شمالي المغرب لإدارة إسبانيا، فيما تعتبرهما الرباط "ثغرين محتلين".

وحسب تقارير مغربية، كان من المقرر إعادة فتح الحدود مع المدينتين خلال الأيام المقبلة، دون صدور تعليق رسمي من الرباط بالخصوص.

وأغلقت إسبانيا حدود المدينتين مع المغرب ربيع عام 2020 مع تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين بعد أن استقبلت مدريد في أبريل/نيسان 2021، زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي بـ"هوية مزيفة" ودون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة "طعنة في الظهر".

وفي مارس/ آذار الماضي، عاد الدفء للعلاقات، بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المغرب وإسبانيا، في بيان مشترك، الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية "مرحبا" الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج.