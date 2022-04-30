السعودية ومعظم الدول العربية تعلن الاثنين أول ايام عيد الفطر

أعلنت المملكة العربية السعودية مساء اليوم أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد وأن يوم الغد هو آخر أيام شهر رمضان.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا أعلنت أن "يوم غد الأحد هو المكمل لشهر رمضان المبارك.. ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر".

ويحدد موعد عيد الفطر عبر رؤية الهلال، وفق التقويم القمري الإسلامي.

بدورها، أعلنت حتى الآن الإمارات والكويت وقطر والبحرين ولبنان والسودان ومصر أن الإثنين أول أيام عيد الفطر.

هذا ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر في تركيا