رئيس وزراء باكستان يجري زيارة رسمية للإمارات السبت

أعلن مكتب رئيس الحكومة الباكستانية، أن رئيس الوزراء شهباز شريف سيصل الإمارات، اليوم السبت، بعد زيارة رسمية أجراها، الخميس إلى السعودية.

وقال المكتب، في تغريدة على تويتر إن شهباز شريف سيصل الإمارات اليوم وسيلتقي نائب قائد القوات المسلحة الإماراتية ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

وأضاف أن المسؤولين سيبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا الثنائية.

والخميس، وصل شهباز شريف، الخميس، المملكة العربية السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد نحو أسبوعين من توليه منصبه.

وقال شبهاز شريف، عبر حسابه على تويتر، إنı بدأ زيارة للسعودية (غير محددة المدة) "لتجديد وتأكيد أواصر الأخوة والصداقة بيننا (..) المملكة لها مكانة خاصة في قلوبنا كلنا".

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، أعلن البرلمان الباكستاني انتخاب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمران خان الذي استقال من منصبه، بعد حملة ضغط قوية أدت لإجراء جلسة تصويت وسحب الثقة منه.