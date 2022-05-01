استهداف مصفاة نفط في إقليم شمال العراق بستة صواريخ

سقطت ستة صواريخ كاتيوشا مساء الأحد في محافظة أربيل شمالي العراق في منطقة مجاورة لمصفاة نفط ما أسفر عن أضرار محدودة، كما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم.

وأفاد مصدران فضّلا عدم الكشف عن هويتيهما بإصابة المنشأة بـ"صاروخين" وتعرّضها لأضرار.

وقال أحد المصدرين إن "صاروخين سقطا داخل المصفاة وبالتحديد محطة تسمى بالمحطة السادسة"، مضيفاً أنه "توجد أضرار بسيطة" إثر حريق اندلع، لكن "تمّت السيطرة على الوضع بسرعة". وأشار إلى أن "الصواريخ الباقية سقطت بالقرب من المصفاة".

ولم تعلن أية جهة مسؤولتيها عن الهجوم بعد.

وسقطت الصواريخ على بعد حوالى 5 كيلومترات من مصفاة كوروكوسك للنفط، وهي واحدة من أهم مصافي الإقليم ذي الحكم الذاتي والغني بالنفط، وتقع في شمال غرب محافظة أربيل، كما أفاد مسؤول محلي فضّل عدم الكشف عن هويته.

وجاء في بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن "ستة صواريخ وقعت قرب نهز الزاب في حدود قضاء خبات" في محافظة أربيل، و"لم تتسبب بأية أضرار بشرية أو مادية".

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن "الصواريخ أطلقت من حدود ناحية برطلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى" المجاورة، والتابعة لسلطة الحكومة الاتحادية.

واستهدفت المصفاة نفسها الواقعة على بعد حوالى 20 كيلومتراً شمال غرب أربيل، مطلع نيسان/ابريل بهجوم بثلاثة صواريخ كاتيوشا، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ويأتي الهجوم أيضاً بعد أكثر من شهر من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنه "مركز استراتيجي" إسرائيلي في أربيل عاصمة إقليم شمال العراق بواسطة 12 صاروخا بالستياً، في حين نفت حكومة الإقليم أي وجود إسرائيلي فيه. ولم تتسبب تلك الصواريخ في وقوع إصابات، لكنها خلّفت أضرارا مادية جسيمة.