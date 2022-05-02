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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وسط الضفة

وكالة الأناضول للأنباء
رام الله
نشر في 02.05.2022 14:42
جانب من مطاردات جيش الاحتلال لشبان فلسطينيين الأناضول جانب من مطاردات جيش الاحتلال لشبان فلسطينيين (الأناضول)

أصيب 3 فلسطينيين بجراح واعتقل آخر، الإثنين، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إنها تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص الحي في بلدة نعلين.

ووصفت المصادر الإصابات بين المتوسطة والطفيفة، ونقلت للعلاج في المستشفى.

وفي السياق، أفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي داهم بلدة نعلين، واعتقل مواطنا، مما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود، أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي والمعدني لتفريق الفلسطينيين.

ولم يصدر حتى الساعة (7.00 تغ) أي تعقيب من قبل الجيش الإسرائيلي حول هذه التطورات.

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