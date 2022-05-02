اندلاع حريق في مخيم نازحين بمأرب اليمنية

شهدت محافظة مأرب اليمنية، الإثنين، اندلاع حريق في مأوى 4 أسر بمخيم نازحين، وسط البلاد.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الرسمية.

وأفاد البيان بنشوب حريق بمخيم جو النسيم في مأرب (وسط)، ما أدى إلى احتراق مأوى 4 أسر نازحة.

وأضاف: "السلطة المحلية أغاثت النازحين بمأوى مكون من خيمتين، إضافة إلى تقديم مساعدات غذائية ومفروشات لكل أسرة".

ولم يتطرق البيان إلى أسباب الحريق أو وجود إصابات بشرية.

ولأكثر من مرة، سقطت ضحايا جراء اندلاع حرائق في مخيمات نازحين بمأرب، بسبب انعدام وسائل الأمان والسلامة.

وتعتبر مأرب أهم معقل للنازحين، حيث تأوي أكثر من مليوني نازح، من أصل 4.3 ملايين شخص نزحوا في أرجاء اليمن منذ بدء الحرب.