مفتي لبنان يدعو إلى المشاركة في الانتخابات النيابية

دعا مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، الإثنين، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات النيابية في بلاده، معتبرا إياها فرصة لتحقيق التغيير.

جاء ذلك خلال إلقائه خطبة عيد الفطر المبارك من مسجد محمد الأمين، وسط العاصمة بيروت، بثتها فضائيات محلية.

وقال دريان: "الاختيار لا يكون عن بُعد ولا بالتمني، بل يكون بالمشاركة الفعليّة الكثيفة، وقول الحق في ورقة التصويت بصناديق الاقتراع".

كما حذر من خطورة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات النيابية، معتبرا إياها "الفرصة المتوفرة لتحقيق التغيير".

وأضاف دريان: "الانتخابات النيابية تشكل فرصة للتغيير، الذي يجب أن يكون نحو الأفضل عبر الاختيار الأصلح".

ومضى قائلا: "اللبنانيون قادرون على إعادة بناء وطنهم وترميم مؤسساتهم المتداعية، وذلك انطلاقاً من اختيار أعضاء المجلس النيابي".

وتجري الانتخابات النيابية في 15 مايو/ أيار الجاري، للمرة الأولى بعد اندلاع انتفاضة شعبية في أكتوبر/ تشرين أول 2019 في البلاد.

فيما تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، دعوات لمقاطعة الانتخابات النيابية في البلاد.

ومنذ أكثر من عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.