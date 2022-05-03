إسرائيل تكشف عن مقتل ضابط في عملية سرية في سوريا عام 1984

كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف أن ضابطاً من وحدة النخبة في دورية الأركان العامة للجيش قتل في عملية سرية جرت في سوريا عام 1984.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن آنذاك أن الضباط باراك شرعبي لقي مصرعه في حادث سير.

وسألت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) بارليف عن الضباط الذين كان يعرفهم شخصيا وقُتلوا أثناء العمل خلال قيادته لـ"سييرت متكال"، وهي من وحدات النخبة بالجيش.

وتحدث بارليف، الثلاثاء، عن عدد من الضباط، بينهم شرعبي، قائلا إن الأخير "قُتل تحت قيادتي عندما كنت قائدا لدورية هيئة الأركان في مكان ما في عمق الأراضي السورية".

ولم يكشف بارليف عن طبيعة المهمة التي قُتل فيها الضابط.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أن "والديه (شرعبي) قالا إنهما أُبلغا بأنه قُتل في حادث سير".

وتابعت: "في جنازته كان هناك مسؤولون كبار جدا في الجيش الإسرائيلي أخبروا عائلته سرا عن العمل الذي شارك فيه".

ووفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن بارليف كشف عن مكان مقتل الضابط رغم وجود حظر عسكري على هذه المعلومة.

وتعرض بارليف لانتقادات لقوله في المقابلة إنه لم يُقتل أي إسرائيلي في أبريل/ نيسان الماضي.

في حين قُتل حارس أمن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بمستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي.

وقال مكتب بارليف، في بيان: "لقد أخطأ الوزير وهو يأسف لذلك"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.