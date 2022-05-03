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محكمة العدل الفيدرالية الألمانية ترفض استئنافا تقدم به عسكري سوري مدان بالتعذيب

وكالة الأنباء الفرنسية
إسطنبول
نشر في 03.05.2022 16:48
عنصر المخابرات السابق إياد الغريب في المحكمة في ألمانيا AP عنصر المخابرات السابق إياد الغريب في المحكمة في ألمانيا (AP)

رفضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الثلاثاء طلب استئناف عضو سابق في جهاز المخابرات السوري أدين العام الماضي بتسهيل تعذيب سجناء في ظل نظام الأسد القمعي.

ففي حكم تاريخي، أدانت محكمة في مدينة كوبلنز بغرب ألمانيا إياد الغريب في تهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية، وحكمت عليه بالسجن 4 سنوات ونصف العام.

ورحب نشطاء حقوق الإنسان وضحايا نظام بشار الأسد بالحكم، وهي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا في قضية تزعم ارتكاب مسؤولين حكوميين سوريين جرائم ضد الإنسانية.

تقدم الغريب (45 عاما) باستئناف على الحكم، مشيرا إلى أن شهادته أمام المحققين الألمان قدمت أدلة مهمة ادت الى إدانة مسؤول سوري سابق آخر أعلى مرتبة.

قالت محكمة العدل الفيدرالية إنها لم تجد أي أخطاء قانونية في الحكم أو العقوبة التي أصدرتها محكمة كوبلنس، ما يعني أنه لا يمكن الطعن على الحكم الآن.

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