نظام الأسد يفرج عن 60 معتقلاً في عفو رئاسي جديد

أفرجت النظام السوري منذ أمس عن أكثر من 60 معتقلاً من غياهب السجون في عفو عام رئاسي هو الأشمل في جرائم "الإرهاب"، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق لبشار الأسد أن اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء قمعه للثورة ضده التي تحولت لاحقاً إلى حرب أهلية تضمنت استثناءات كثيرة، كان آخرها في أيار/مايو الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرة الرابعة.

لكن المرسوم الذي صدر السبت، أي قبل يومين من عيد الفطر، يُعد، وفق ناشطين، الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم "الإرهاب" كونه لا يتضمن استثناءات كما قضت العادة.

ويقضي المرسوم الجديد "بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين" قبل 30 نيسان/أبريل العام 2022، "عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب".

وأفاد المرصد السوري الإثنين عن "خروج أكثر من 60 معتقلًا منذ الأحد من مختلف المناطق السورية، بعضهم من أمضى عشر سنوات على الأقل" في سجون النظام.

ومن المفترض في حال استكمال تنفيذ المرسوم الجديد، وفق المرصد، أن يجري الإفراج عن "عشرات آلاف المعتقلين" وكثر منهم متهمون بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب"، الذي وصفه مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأنه "عنوان فضفاض لإدانة الموقوفين عشوائياً".

وبحسب لائحة تناقلها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وتضمنت 20 اسماً، بين المفرج عنهم معتقلين أمضوا سنوات في سجن صيدنايا سيء الصيت الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" بعدما وثقت إعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقاً بين 2011 و2015.

ورجح المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة محمّد العبد الله أن يكون "القسم الأكبر من الذين قد يفرج عنهم من معتقلي صيدنايا لأن معظمهم تمت إحالتهم على محكمة الارهاب".

وقال لفرانس برس "إنها المرة الأولى منذ بضع سنوات نرى معتقلين يخرجون من صيدنايا". لكنه حذر من أن العفو قد يستثني "ناشطين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان غير ملاحقين بجرائم إرهاب".

- "توقيت مستفز"

واعتبرت المحامية نورا غازي، مديرة منظمة "نو فوتو زون" المعنية بتقديم المساعدة القانونية للمعتقلين والمفقودين وعائلاتهم، أنه "أكبر عفو يصدر منذ بداية الثورة السورية لأنه يشمل كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب باستثناء تلك التي لم تتسبب بموت".

وتضيف "من المتوقع أن يخرج الكثير من الأشخاص، لكن الأمر سيحتاج إلى الكثير من الوقت".

لكن غازي رأت أن قانون العفو "صدر في توقيت مستفز إذ يبدو أنه رد فعل على ما بات يُعرف بمجزرة حي التضامن" قرب دمشق بعد تقارير اعلامية عن مقاطع فيديو تعود للعام 2013 نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية ومعهد "نيولاينز" الأسبوع الماضي حول قتل عناصر من قوات النظام لعشرات الأشخاص.

ولم يصدر أي ردّ رسمي من دمشق.