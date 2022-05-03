وفد عسكري عراقي يتفقد الأوضاع الأمنية في سنجار بعد اشتباكات مع بي كا كا

قام وفد عسكري عراقي بزيارة لقضاء سنجار شمالي العراق الأوضاع الأمنية بعد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وموالين لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي خلفت قتلى وجرحى.

وقال ضابط في شرطة محافظة نينوى، الثلاثاء، إن "وفدا أمنيا رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ونائب العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدد من القادة الأمنيين وصل إلى قضاء سنجار".

وأوضح المصدر، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية في القضاء بعد الاشتباكات بين عناصر موالية لـ بي كا كا وقوات الجيش، التي خلفت قتيلا من الجيش وجرحى، إلى جانب قتيلين من العناصر الموالية للتنظيم الإرهابية".

ولم تصدر إفادة رسمية من السلطات حتى الساعة 08:25 تغ.

والاثنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين موالين لبي كا كا الإرهابي في قضاء سنجار، بعد طلب الجيش إخلاء موقع للمجموعة المسلحة، حيث فرّ المسلحون بعد إصابة اثنين منهم بجروح.

يذكر أنه في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت حكومتا بغداد وأربيل، اتفاقا يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان شمالي العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية منه.

كما ينص الاتفاق على إنهاء وجود بي كا كا في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

وحتى الآن لايزال عناصر "بي كا كا" يتواجدون في سنجار، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل، وفق قائم مقام القضاء محما خليل في تصريحات سابقة.

وكانت "بي كا كا" أوجدت لها موطئ قدم في نينوى (شمال)، وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى "وحدات حماية سنجار".