مستوطنون يقتحمون الأقصى والشرطة الإسرائيلية تعتدي على فلسطينيين

أفاد شهود عيان أن عناصر الشرطة الإسرائيلية، أطلقوا صباح اليوم الخميس، الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه المصلين الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، كما اعتدوا على بعضهم بالضرب وحاولوا اعتقال عدد منهم.

جاء هذا عقب اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد.

وقال الشهود إن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، داخل المُصلى القبلي المسقوف، حيث يتواجد العشرات من المصلين، مشيرين إلى وجود عدد من الإصابات بالرصاص المطاطي، ونتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، داخل المصلى.

وذكر الشهود أن المسعفين لم يتمكنوا من دخول المصلى القبلي، بسبب إغلاق الشرطة الإسرائيلية أبوابه بالسلاسل، موضحين أن الشرطة الإسرائيلية حاولت أكثر من مرة اقتحام المصلى القبلي، إلا أن المصلين تصدوا لهم.

وقال الشهود إن أضرارا لحقت بالزجاج المحيط بمنبر صلاح الدين الأيوبي، داخل المصلى، نتيجة الاعتداء الاسرائيلي.

كما اعتدت الشرطة الإسرائيلية بالضرب على عدد من المصلين، في باحات المسجد الأقصى، وتمكنت من اعتقال فلسطيني واحد على الأقل، وسط تكبيرات الفلسطينيين.

وقال شهود العيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية أجبروا عشرات المصلين على الخروج بشكل كامل من المسجد.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد بدأوا صباح الخميس، في اقتحام باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وقبيل السماح للمستوطنين باقتحام المسجد، انتشر العشرات من أفراد الشرطة الإسرائيلية في منطقتي باب المغاربة وباب السلسلة، في الجدار الغربي للمسجد.

وأفادت مصادر صحفية أن اقتحامات المستوطنين كانت بمسار مختصر عن المعتاد، ولفترة زمنية أقصر، مع قيام أحد المستوطنين، برفع علم إسرائيل، بالقرب من باب القطانين في الجدار الغربي للمسجد، مع ترديد زملاؤه في المجموعة، النشيد الوطني الإسرائيلي.

وأشار الشهود إلى أن الشرطة الإسرائيلية أخرجت المستوطن الإسرائيلي من خلال باب السلسلة القريب.

ومع بدء الاقتحام، أدى مئات الفلسطينيين صلاة الضحى في باحات المسجد، قُبالة المسجد القبلي، وتخللها دعوات وابتهالات دينية، بحسب مراسل وكالة الأناضول.

وعرقلت الشرطة الإسرائيلية دخول عشرات الشبان الفلسطينيين إلى المسجد.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يصادف اليوم.

وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.

من جانبها قد دعت فعاليات وطنية ودينية فلسطينية، إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى".

ومن جهتها، فقد قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الأربعاء، إنه "لا يوجد أي تغيير، للنظم المتبعة منذ سنوات عديدة في الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة بشكل عام".

وأضاف البيان: "غير متوقع أي تغيير، سواء في سياق صلوات المسلمين في المكان، أو زيارات الإسرائيليين أو السواح الأجانب، وفقا لقواعد الزيارة وساعات الزيارة".