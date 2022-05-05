ميقاتي: دول الخليج لن تترك لبنان وحدها

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الأربعاء، إن السعودية ودول الخليج لن تترك بلاده وحدها.

وصرح خلال مقابلة أجراها مع تلفزيون لبنان الحكومي، أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، أن السعودية إلى جانب دول الخليج لا تترك لبنان.

وأوضح أن بلاده متمسكة بقوة بالعلاقات مع الدول العربية ولا يمكن اعتبار ذلك خيارا.

وأضاف: "لقد كنا أول من أعلن مبدأ النأي بالنفس وتحييد لبنان عن الصراعات بالمنطقة".

وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تفجرت أزمة بين بيروت والرياض على خلفية تصريحات حول حرب اليمن، أدلى بها جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا للإعلام، إلا أنها قادته للاستقالة لاحقا.

وعلى إثر الأزمة، سحبت السعودية الإمارات والبحرين والكويت واليمن سفراءها من لبنان، وطلبت من سفراء لبنان لديها المغادرة.

وبعد غياب أكثر من 5 أشهر، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن إلى بيروت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية مبادرة كويتية تهدف إلى إعادة الثقة مع لبنان من خلال التزامه بعدم التدخل بالشؤون الخليجية.