انطلاق الاقتراع بالخارج في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

انطلقت، صباح الجمعة، المرحلة الأولى من عملية الاقتراع بالانتخابات البرلمانية اللبنانية للمواطنين المقيمين خارج البلاد.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد انطلقت عملية الاقتراع في 10 بلدان هي السعودية، والكويت، وقطر، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران.

وقال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية محلية، إن عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج خطوة مهمة جدا.

وأعرب بو حبيب، عن أمله أن تكون نسبة الاقتراع عالية وأن تتخطى 70 في المئة.

وحتى الساعة 10:00 (7.00 ت.غ)، بلغ عدد المشاركين في الاقتراع 2500 ناخب من أصل 30 ألفا و930 ناخبا مسجلين في الخارج، وفق بيانات وزارة الخارجية والمغتربين.

وتعد هذه المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية في الخارج، حيث ستليها المرحلة الثانية الأحد المقبل، في 48 دولة غربية، حسب الخارجية اللبنانية.

وتتنافس في الانتخابات 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان.

وتعقد الانتخابات البرلمانية في البلاد كل أربع سنوات، حيث تتوزع المقاعد الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتُجرى الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.