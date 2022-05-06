هنية: الشعب الفلسطيني لن يقف صامتا أمام استهداف الاحتلال لمقدساتنا

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: "إن الشعب الفلسطيني لن يقف صامتاً تجاه تواصل استهداف مقدساتنا وأقصانا".

جاء ذلك وفقا لما نشره موقع الحركة يوم أمس الخميس عقب مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بهجوم مسلح في بلدة إلعاد قرب تل أبيب وسط البلاد، بحسب إعلام عبري.

وأضاف هنية: "الأقصى خط أحمر حقيقي لا يخضع لأي مساومات ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق".

وأردف: "تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا".

ومساء أمس، قتل 3 إسرائيليين وأصيب 4 آخرون، بهجوم مسلح في بلدة إلعاد.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها قناة كان الرسمية وصحيفة يديعوت أحرنوت ومعاريف"(خاصتان) عبر مواقعها، إنّ شخصين قاما بهجوم تضمن إطلاق نار وهجوم بالفأس في بلدة إلعاد القريبة من مدينة تل أبيب.

وأفادت بأن الهجوم أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من قبل الشرطة.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يصادف الخميس 5 مايو/ أيار.