أيمن الظواهري يهاجم واشنطن ويحملها مسؤولية الحرب في أوكرانيا

هاجم زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل مصور الولايات المتحدة فيما تحل الذكرى الحادية عشر لوفاة سلفه أسامة بن لادن.

وقال الظواهري في التسجيل المصور إن "ضعف الولايات المتحدة" كان السبب في أن تصبح حليفتها أوكرانيا "فريسة" للغزو الروسي.

صدر خطاب الظواهري الذي استمر 27 دقيقة أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته مجموعة سايت للاستخبارات التي تراقب نشاط المسلحين. وظهر زعيم التنظيم جالسا على مكتب ومعه كتب وبندقية.

حث الظواهري على وحدة المسلمين قائلا إن الولايات المتحدة في حالة ضعف وانحدار مشيرا إلى تأثير الحربين في العراق وأفغانستان اللتين بدأتا بعد الهجمات في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001.

قال الظواهري "ها هي الولايات المتحدة بعد هزيمتها في العراق وأفغانستان، وبعد الكوارث الاقتصادية التي سببتها غزوات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول، وبعد جائحة كورونا، وبعد أن تركت حليفتها أوكرانيا فريسة للروس".

كان بن لادن العقل المدبر والممول وراء الهجمات ثم قتل عام 2011 في غارة شنتها القوات الأمريكية على مجمع كان يعيش به في باكستان.

ولا يعرف مكان وجود الظواهري، المطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وهناك مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.