اللبنانيون المغتربون يشاركون بنسبة 60 بالمئة في الانتخابات البرلمانية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن نسبة تصويت المغتربين بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بلغت 60 بالمئة، بما يعادل 18 ألف شخص تقريبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت، الجمعة بعد إغلاق صناديق الاقتراع المخصصة للمغتربين في دول السعودية، والكويت، وقطر، وسوريا، وسلطنة عمان، ومصر، والبحرين، والأردن، والعراق، وإيران.

وستستمر المرحلة الثانية من اقتراع المغتربين اللبنانيين في 48 دولة أخرى، الأحد، فيما يجري الاقتراع داخل البلاد في 15 مايو/أيار الجاري.

وقال بوحبيب، إن "نسبة التصويت الإجمالية بلغت 60 بالمئة من مجمل عدد المسجلين مسبقا للمشاركة بالاقتراع".

وأضاف أن "18 ألف و225 شخصا صوتوا في الانتخابات التي أقيمت في 10 دول، من أصل حوالي 30 ألف مسجلين للاقتراع مسبقا في تلك الدول".

وأفاد بأن "سوريا تصدرت النسبة الأعلى للاقتراع حيث بلغت 84 بالمئة، تليها إيران بـ74 بالمئة، ثم قطر والبحرين وسلطنة عمان بـ66 بالمئة".

وذكر أنه "في الكويت بلغت نسبة المشاركة 65 بالمئة، والأردن 60 بالمئة، والسعودية 49 بالمئة، والعراق 48 بالمئة، وفي مصر، بلغت النسبة بالقاهرة 42 بالمئة، وفي الإسكندرية 50 بالمئة".

وتجري الانتخابات النيابية في لبنان كل 4 سنوات، حيث تتوزع مقاعد البرلمان الـ 128 على النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدان للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

وتأتي الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها.