السعودية: الملك سلمان أجرى منظارا للقولون والنتيجة "سليمة"

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن عاهل البلاد الملك سلمان بن عبد العزيز (86 عاما)، أجرى منظارا للقولون ونتيجته "سليمة"، وسيمكث "بعض الوقت" للراحة بمستشفى بجدة وفق قرار طبي.

وقال الديوان الملكي في بيان: "أجرى الملك سلمان ظهر الأحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف: "كانت نتيجة (المنظار) سليمة ولله الحمد، وقرر الفريق الطبي بقاء الملك سلمان في المستشفى لبعض الوقت للراحة"، دون تحديد مدة بعينها.

وتابع بيان الديوان الملكي: "حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان دخول عاهل البلاد إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي غربي المملكة لإجراء فحوصات طبية دون أن يحددها.

وفي 16 مارس/آذار الماضي، أعلن الديوان الملكي، في بيان آنذاك أن عاهل البلاد غادر مستشفى بالعاصمة الرياض بعد "إجراء فحوصات طبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت بالنجاح".

ووُلد الملك سلمان في 31 ديسمبر/ كانون أول 1935م في الرياض، وهو الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود. -