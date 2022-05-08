بشار الأسد يلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في طهران

أجرى بشار الأسد زيارة لطهران، اليوم الأحد التقى فيها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي خلال، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال التلفزيون إن رئيس النظام السوري قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني عقد خلالها لقاءين منفصلين مع "المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي".

وتعود آخر زيارة قام بها لبشار لإيران إلى شباط/فبراير 2019.

وإيران هي الحليف الإقليمي الرئيسي للأسد في حربه ضد ثورة شعبه.

وهي تدعم سلطته مالياً وأرسلت آلاف "المتطوعين" إلى سوريا بإشراف أعضاء من الحرس الثوري، للقتال إلى جانب النظام.