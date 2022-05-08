مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة تأجل زيارتها لمعبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا

أعلنت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، تأجيل زيارتها لمعبر باب الهوى الحدودي بين تركيا وسوريا التي كانت مقررة الإثنين.

وجاء في بيان بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أنّ "الزيارة المقررة لليندا توماس غرينفيلد إلى تركيا في 9 مايو/أيار تأجلت" دون ذكر تاريخ جديد للزيارة.

وأشار البيان إلى عدم وجود أي تغيير في مشاركتها في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" يومي 9 و10 مايو/ أيار القادم، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي وقت سابق صرحت غرينفيلد أنها ستتجه إلى تركيا الإثنين المقبل لزيارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا وتلقي إفادات حول الدعم المكثف الذي تقدمه الأمم المتحدة والوكالات الشريكة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا.

كما ذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان سابق أنّه من المقرر أن تلتقي السفيرة غرينفيلد بعض اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع شركاء المنظمات غير الحكومية وممثلي وكالات الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدة المنقذة للحياة.