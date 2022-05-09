إصابات بالرصاص والاختناق إثر اعتداءات للجيش الإسرائيلي بالضفة

أصيب، مساء اليوم الإثنين، فلسطيني بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت شمال الضفة الغربية.

جاء ذلك بحسب ما ذكره، مدير مركز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير رسمية) في محافظة قلقيلية، منذر نزال.

وقال نزال: "طواقم الهلال تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الرجل، نقل على إثرها لتلقي العلاج، والعشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانياً، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت عند مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية (شمال)".

من جانبها أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية وفا، أن أفراد من طاقم تلفزيون فلسطين الرسمي في قلقيلية أصيبوا برضوض، بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالحجارة والعصي بالقرب من مدخل بلدة عزون.

وأوضحت أن المصابين من الطاقم هم: أحمد شاور، وبشار نزال، وأيمن نزال، كما تم منعهم من مواصلة تغطية المواجهات التي اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في البلدة.

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي أغلق البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة الرئيسي.

ويتهم الفلسطينيون السلطات الإسرائيلية بالتغاضي عن تلك الاعتداءات، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويعيش حوالي 650 ألف إسرائيلي متطرف في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس.