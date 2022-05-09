تركيا تشارك في المؤتمر السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

أعلنت تركيا أنها ستشارك في المؤتمر السادس "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها ستشارك في المؤتمر المزمع عقده يومي الإثنين والثلاثاء، بوفد يترأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وينطلق المؤتمر في بروكسل، بمشاركة ممثلين عن حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات مجتمع مدني، فيما لم يتم دعوة النظام السوري إلى المؤتمر.

كما لم تتم دعوة روسيا التي سبق وشاركت خلال الأعوام السابقة في المؤتمر المنظم بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وتعهد المانحون الدوليون، في المؤتمر الخامس العام الماضي، بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار.

ويخصص المبلغ لتقديم خدمات المأوى والغذاء والعناية الصحية والتعليم، وغيرها من المساعدات الضرورية للنازحين واللاجئين السوريين.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا بدأت بقمع نظام بشار الأسد بوحشية لاحتجاجات شعبية مناهضة له بدأت في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح أو اللجوء إلى دول مجاورة.