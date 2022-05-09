رؤية 2030.. السعودية تطلق استراتيجية وطنية لمضاعفة الحركة الجوية

أعلنت السعودية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران والهدف منها مضاعفة الحركة الجوية إلى ثلاث مرات حتى 2030 والوصول إلى 250 وجهة مباشرة من وإلى مطارات المملكة، إلى جانب تدشين ناقل جوي جديد.

جاء ذلك اليوم الاثنين على لسان قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، على هامش "مؤتمر مستقبل الطيران"، التي انطلقت أعماله في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة 2000 عارض من 60 دولة.

وقال الجاسر إن المملكة ستصبح خلال السنوات العشر المقبلة المركز الرئيس للطيران في الشرق الأوسط والخيار المفضل عبر فتح السوق للاستثمار الأجنبي.

وذكر أن ذلك سيتم عبر جذب استثمارات من القطاعين العام والخاص بنحو 100 مليار دولار.

ووفق الجهات المنظمة، يستمر المؤتمر ثلاثة أيام وسيشهد صفقات مليارية لأول مرة، تتضمن أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بجانب عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة.

ولدى السعودية استراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية لتوفير فرص استثمارية بقيمة 100 مليار دولار، وتحويل المملكة إلى مركز للطيران العالمي واستقطاب 330 مليون مسافر بحلول 2030.

