شبان عراقيون يغلقون مداخل شركة نفط ذي قار احتجاجاً على البطالة

أغلق محتجون عراقيون مداخل شركة نفط محافظة ذي قار الحكومية جنوبي البلاد احتجاجا على عدم توفير الوظائف للشباب.

وقال شهود عيان للأناضول عبر الهاتف، الإثنين، إن "عشرات من المتظاهرين من حملة الشهادات الجامعية، أغلقوا المدخل الرئيس لشركة نفط محافظة ذي قار بالإطارات المحترقة، احتجاجا على عدم توفير وظائف لهم".

وأضاف شهود العيان أن "المتظاهرين طالبوا المسؤولين في شركة نفط ذي قار بالاستجابة لمطالبهم، قبل أن يتم تحويل تظاهراتهم السلمية إلى اعتصام مفتوح".

‎وتضم محافظة ذي قار حقلي الناصرية والغراف النفطيين وينتجان 60 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا؛ كما تنتج المحافظة نحو 290 ألف برميل نفط يوميا، من كلا الحقلين.‎

وتعتبر ذي قار بؤرة ناشطة للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال متواصلة على نحو متقطع.

والعراق هو ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، ويصدر يوميا 3.4 ملايين برميل، ويعتمد على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 90 بالمئة من نفقات الدولة.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق 27 بالمئة فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي.