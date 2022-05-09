غزة.. المقاومة الفلسطينية ترفع حالة التأهب لكافة أجنحتها العسكرية

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الإثنين، رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية في قطاع غزة.

يأتي القرار بالتزامن مع إطلاق إسرائيل مناورة عسكرية تستمر لمدة شهر كامل، بحسب بيان لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، نشرته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

وقال البيان: "تعلن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو (إسرائيل) عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها عربات النار".

وأضاف: "تؤكد الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك العدو؛ تحسباً لقيامه بارتكاب أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن انطلاق المناورة العسكرية عربات النار والتي تستمر لمدة شهر كامل.

وقال في بيان له "الحديث عن التمرين العسكري الأوسع إطارًا وزمانًا لجيش الدفاع، يستمر شهرًا كاملًا لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرًا، برًا وسيبرانيًا".