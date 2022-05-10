لجنة أطباء السودان تعلن إصابة 13 شخصاً في مظاهرات الاثنين بالخرطوم

أصيب 13 شخصا في مظاهرات أمس الاثنين في العاصمة الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان.

وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء: "بلغ إجمالي عدد المصابين يوم الاثنين 13 شخصا خلال مظاهرات بالعاصمة الخرطوم".

وأفاد البيان بأن "مجمل الإصابات بينها 4 بطلق ناري مرجح أنه بسلاح خرطوش، وجميعها مستقرة".

والاثنين، شارك مئات السودانيين في مظاهرات بالخرطوم للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتتهم أحزاب وهيئات حقوقية السلطات بـ"اعتقال عشرات الناشطين وأعضاء لجان المقاومة وممارسة انتهاكات ضدهم"، فيما لم يصدر عن السلطات أي تعليق بشأن ذلك.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.