إسرائيل تقول إنها فتحت تحقيقا خاصاً في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51 عاما)، وإنه "لا يستبعد أيا من الفرضيات".

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي نشرها على حسابه على تويتر مساء الأربعاء.

وقال "أدرعي": "باشرنا بالتحقيق وشكلنا فريقا مهنيا مختصا لبحث ظروف مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وسنصل إلى الحقيقة".

وأضاف أن الجيش "لا يستبعد أيا من الفرضيات".

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتصال لاستلام الرصاصة التي أصابت مراسلة الجزيرة لإجراء فحص باليستي"، في إشارة إلى فحص مخبري يقوم به الطب الشرعي.

وحتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش، لم تٌعقب السلطة الفلسطينية على ما ذكرته الصحيفة.

والصحفية أبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن، وهي تحمل أيضا الجنسية الأمريكية.

واتهمت شبكة "الجزيرة" إسرائيل بتعمد قتل مراسلتها بإطلاق النار عليها، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن تقديراته الأولية تفيد بأنها "قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين".

لكن السلطة الفلسطينية قالت إن مقتل أبو عاقلة كان برصاص الجيش الإسرائيلي.