اتهامات لروسيا ببيع سوريا حبوباً مسروقة من أوكرانيا

رست سفينة روسية يعتقد أنها تحمل حبوبا أوكرانية مسروقة في سوريا وفق ما أظهرت صور أقمار صناعية حللتها الأسوشيتدبرس.

الصورة التي التقطها بلانيت لابز الثلاثاء أظهرت السفينة ماتروس بوزينيش وترفع علم روسيا وقد رست في ميناء اللاذقية السوري.

شوهدت في الصورة سفينة تتطابق مع مواصفات الحاملة الكبيرة، فضلا عن أبعادها.

أطفأت السفينة أجهزة الإرسال والاستقبال على متنها قبل نحو أسبوع قبالة جزيرة قبرص في البحر المتوسط.

وقال سمير مدني، أحد مؤسسي شركة الأبحاث على الانترنت "تانكرتراكرز دوت كوم" للأسوشيتدبرس أيضا إنه يعتقد أن السفينة التي رست في اللاذقية هي ماتروس بوزينيش، بناء على أبعادها وآخر موقع معروف لها.

زعمت أوكرانيا أن السفينة تحمل 27 ألف طن من الحبوب سرقتها روسيا من أراضيها. وقالت إن روسيا حاولت في البداية أن ترسل الحبوب إلى مصر، لكن الأخيرة رفضت استلام الشحنة. وطلب دبلوماسيون أوكرانيون من الدول عدم قبول الحبوب.

ولم تعلق الشركة التي تملك السفينة، كرين مارين كونتراكتور أستراخان الروسية على الفور على طلب التعقيب.