عصام كاظم: ليس لدينا خطط حالياً للسماح بلعب القمار في دبي

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري أن دبي ليس لديها خطط حاليا للسماح بالقمار، في الوقت الذي تستعد فيه إمارة رأس الخيمة للترحيب بمنتجع تشيده شركة أمريكية لإدارة نوادي القمار وتخطط لترخيص النشاط، في سابقة من نوعها بالمنطقة.

كانت إمارة رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع في الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني أنها ستنظم أنشطة القمار قبل وصول سلسلة وين ريزورتس، عملاق القمار في لاس فيجاس، في عام 2026، فيما أثار تكهنات بإمكانية السماح بالقمار في دبي حيث افتتح منتجع سيزرز بالاس عام 2018.

وقال عصام كاظم الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري اليوم: "فيما يخصني، السماح بأنشطة القمار ليس وشيكا بالنسبة لنا".

ومنتجع سيزرز بالاس في دبي هو الوحيد بين سلسلة منتجعات سيزرز الأمريكية الذي لا يضم ناديا للقمار. وتبني إم. جي. إم العالمية الأمريكية منتجعا فاخرا على جزيرة صناعية على بعد حوالي عشرة كيلومترات.

وتفرض منطقة الخليج عادة قواعد إسلامية أكثر صرامة من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، ولطالما كان القمار محظورا، لكن مصادر قالت لرويترز إنها تتوقع السماح بهذا النشاط بشكل ما في المستقبل.

وستكون دبي الجائزة الحقيقية لمديري أندية القمار. وأظهرت البيانات، أن دبي التي ظلت مفتوحة للزوار أثناء عمليات إغلاق عالمية متكررة بسبب الجائحة، استضافت ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين زائر دولي في الربع الأول من هذا العام، بزيادة أكثر من 200 بالمئة عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء أن متوسط إشغال الفنادق بلغ 82 بالمئة في الربع الأول، مقابل 64 بالمئة العام الماضي. وفي عام 2021، استضافت دبي 7.28 مليون زائر مقارنة مع 16.73 مليون في عام 2019 قبل الجائحة.

وحل الزوار من سلطنة عمان محل الهند كأكبر مصدر لزائري دبي في الربع الأول من هذا العام.

واحتل الروس المرتبة الخامسة بعدد 190000 زائر، بزيادة قدرها 91 بالمئة عن العام السابق. وفي عام 2021، احتلت روسيا المرتبة الثالثة بعدد 444000 زائر.

وقال كاظم إن دبي كانت رابع أكثر المدن زيارة في العالم قبل انتشار الجائحة وتطمح للوصول إلى الصدارة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)