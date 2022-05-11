مطالب دولية بتحقيق شامل وفوري في استشهاد شيرين أبو عاقلة

طالبت الولايات المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، الأربعاء، بإجراء تحقيق شفاف وشامل في واقعة استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة القطرية، برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

وقالت الوحدة الدبلوماسية الأمريكية لشؤون فلسطين: "تعازينا الحارة في وفاة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي كانت معروفة لنا ولجميع الفلسطينيين، رحمها الله".

ولفتت الوحدة التابعة للسفارة الأمريكية بالقدس، في تغريدة، إلى أنها تشجع على إجراء تحقيق شامل في وفاة (أبو عاقلة) وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي.

من جهته، أعرب الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغال بوينو، عن صدمته جراء استشهاد الصحفية أبو عاقلة وطالب بفتح تحقيق مستقل وسريع.

وقال في تغريدة: "لقد صدمنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة ثناء تأديتها لعملها في تغطية التوغل الإسرائيلي في جنين. نعرب عن خالص تعازينا لعائلتها وندعو إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع لتقديم الجناة إلى العدالة".

وفي السياق، دعا مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أيضا لإجراء تحقيق فوري وشامل في مقتل الصحفية أبو عاقلة ومحاسبة المسؤولين.

وكتب على تويتر: "أدين بشدة مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة حية صباح اليوم، أثناء تغطيتها لعملية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية إسرائيل جنين بالضفة الغربية المحتلة".

وأضاف: "أدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، لا ينبغي أبدا استهداف العاملين في وسائل الإعلام".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، استشهاد الصحفية أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب وصل وكالة الأناضول: "استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاما) مراسلة قناة الجزيرة القطرية، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

كما ذكرت أن الصحفي علي السمودي أُصيب برصاصة في "الظهر"، ووَصفت وضعه بالمستقر.

من جهتها اتهمت شبكة الجزيرة الإعلامية، إسرائيل بتعمد قتل مراسلتها بإطلاق النار عليها.

وقالت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "الجزيرة نت": "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".

وأدانت الشبكة ما وصفتها بـ "الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته".