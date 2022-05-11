مقتل 5 جنود مصريين في اشتباك مع "إرهابيين" في سيناء

أعلن الجيش المصري مقتل خمسة من جنوده في عملية تصدي "لعناصر إرهابية" بمحافظة شمال سيناء، شمال شرق البلاد.

وأفاد الجيش المصري في بيان نشره المتحدث باسمه غريب عبد الحافظ اليوم أن "تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح الاربعاء من اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الارتكازات الأمنية وتم التعامل معها ما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية... ونال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديان أخران".

وأضاف البيان أن القوات الجوية واصلت ضرباتها في المنطقة الاربعاء "ما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية".

كما أفاد بمقتل 23 من "العناصر التكفيرية" منذ السبت بالمحافظة نفسها.

والسبت، أعلن الجيش المصري مقتل 11 جنديًا مصريًا في تصدّيهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيريّة" على إحدى محطّات رفع المياه في منطقة غرب سيناء في واقعة لم تحدث منذ عاميين على الأفل.

وتبنى الهجوم تنظيم داعش عبر وكالته الدعائية.

وأفاد الجيش المصري في بيان الاربعاء بأنه "ثأراً لدماء الشهداء تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة المتاخمة للمناطق الحدودية (حيث قامت القوات السبت) بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية.. ومقتل 9 عناصر تكفيرية".

وكان آخر هجوم تعرض له أفراد الجيش المصري في نهاية نيسان/أبريل 2020، في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط عشرة مجنّدين بين قتيل وجريح، وتبنّاه لاحقًا داعش.

وتشنّ القوّات المصريّة منذ شباط/فبراير 2018 حملة واسعة على مجموعات مسلّحة ومتطرّفة في شمال ووسط سيناء وفي مناطق أخرى من البلاد، حيث استهدفت تلك العناصر السيّاح والأقباط إلى جانب قوّات الأمن.

ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري مقتل أكثر من ألف شخص مما يسمّيهم "تكفيريون".

كما سقط في هذه الحملة عشرات العسكريّين، وفق إحصاءات الجيش.