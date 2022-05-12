الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخف بالمواقف الأمريكية والدولية ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية

أدانت فلسطين، الخميس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط لبناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن تل أبيب تتحدى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالبناء الاستيطاني.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، تعليقا على أنباء أفادت بمصادقة لجنة إسرائيلية على مخطط لبناء نحو 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة.

وأدان البيان "بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان (..) على الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية لتوسيع المستوطنات".

وقال: "إسرائيل تتحدى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية".

وأضاف البيان أن "تلك المصادقة تتم بالرغم من معارضة الإدارة الأمريكية الشديدة لهذا البناء، وبالرغم أيضا من الإدانات الدولية الواسعة، ورغم التحذيرات الأممية، في استخفاف اسرائيلي مفضوح لتلك المواقف الدولية والأمريكية".

واعتبر أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى "القضاء على أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستعمارية التوسعية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها".

وطالبت الإدارة الأمريكية بـ"إجراءات ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع أنشطتها الاستيطانية بما يؤدي لحماية حل الدولتين".

وفي وقت سابق الخميس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية وموقع واللا (خاص)، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية (الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة)، صادق، على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة" في عدة مستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.