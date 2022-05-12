الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يجري زيارة رسمية لإيران

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى طهران.

وترتبط طهران والدوحة بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة. وتأتي الزيارة في ظل جمود في مباحثات إحياء الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفي خضم ارتفاع أسعار موارد الطاقة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، علما بأن إيران وقطر من أبرز الدول عالميا لجهة احتياطات الغاز.

ووصل أمير قطر على رأس وفد سياسي واقتصادي الى مطار مهرآباد في طهران قرابة الأولى بعد الظهر بالتوقيت المحلي (08:30 ت غ)، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، حسب لقطات بثتها قنوات التلفزة الإيرانية.

وانتقل الشيخ تميم بعدها الى مجمع سعد آباد في شمال العاصمة الإيرانية، حيث أقام له رئيسي استقبالا رسميا.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" الى أنه من المقرر أن يعقد المسؤولان مؤتمرا صحافيا مشتركا عقب لقاء القمة بينهما.

وأوضحت أن الزيارة سيتخللها بحث في "العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك"، بما يشمل "التعاون الثنائي في إطار التفاعل الاقليمي، التعاون في كأس العالم 2022 لكرة القدم (التي تستضيفها قطر)، متابعة تبادل السجناء (بين إيران ودول غربية) والتعاون في مجال الطاقة".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير سيبحث "تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتأتي الزيارة بدعوة من رئيسي الذي زار الدوحة في شباط/فبراير الماضي، والتقى الشيخ تميم وشارك في مؤتمر قمة للدول المصدّرة للغاز.

وشكلت الدوحة التي تربطها علاقات جيدة بواشنطن وطهران على السواء، محور نشاط دبلوماسي إيراني في الأشهر الماضية، اذ زار مسؤولون قطريون طهران مرات عدة، كما زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الدوحة مطلع عام 2022.

وقال مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير إن الدوحة "تحاول المساعدة في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وتتزامن زيارة أمير قطر لطهران مع أخرى يقوم بها منسّق الاتحاد الأوروبي للمباحثات النووية انريكي مورا الذي عقد الخميس لقاء ثانيا جديدا مع كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية علي باقري، هو الثاني بينهما خلال يومين.