بدء مراسم تشييع شهيدة الصحافة العربية شيرين أبو عاقلة

انطلقت في رام الله في الضفة الغربية مراسم تشييع مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي أمس.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن موكب التشييع انطلق من المستشفى الاستشاري قرب رام الله، باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تتم مراسم التشييع بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكبار المسؤولين الفلسطينيين، في مقر الرئاسة.

واصطف مئات الفلسطينيين على طول مسار مرور الموكب، وقاموا بنثر الورود ورفع صور أبو عاقلة، وعبارات تندد بمقتلها.

ومن المرتقب أن تقام، الجمعة، إجراءات الدفن في القدس، بعد الصلاة عليها في كنيسة "الروم الكاثوليك" بباب الخليل، والدفن في مقبرة "صهيون"، إلى جانب والديها.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد أبو عاقلة بعد إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين".

واتهمت كل من شبكة "الجزيرة" والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمد قتل شيرين أبو عاقلة بإطلاق النار عليها بينما كانت تمارس عملها، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن تقديراته الأولية تفيد بأنها "قُتلت برصاص مسلحين فلسطينيين"، وهو ما نفته السلطة.

وأبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، ومن أوائل مراسلي قناة الجزيرة التي انضمت إليها عام 1997، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالأردن.