واشنطن: عملية نقل النفط من خزان صافر باليمن قد تبدأ في يونيو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن عملية نقل النفط من خزان صافر، قد تبدأ في وقت مبكر من يونيو/ حزيران القادم.

جاء ذلك في تصريح للمبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينغ"، نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء.

وقال ليندركينغ إن "عملية نقل النفط من السفينة صافر إلى سفينة مؤقتة يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من يونيو القادم".

وشكر الذين تعهدوا اليوم بدعم خطة الأمم المتحدة لتوفير 144 مليون دولار لإنهاء التهديد الذي تشكله ناقلة صافر.

وحث الجهات المانحة في الخليج والمنطقة وخارجها بما في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة لاغتنام الفرصة والانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات عاجلة.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، حصولها على 38 مليون دولار من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله خزان صافر النفطي وذلك خلال مؤتمر نظمته المنظمة الدولية وحكومة هولندا في لاهاي لجمع التبرعات اللازمة للتصدي لخطر انسكاب نفطي من الخزان العائم.

وتسعى الأمم المتحدة إلى الحصول على 144 مليون دولار لتنفيذ خطتها، بما في ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة لتركيب سفينة بديلة مؤقتة.

و"صافر" سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كلم إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى" في مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، وبسبب عدم خضوعها لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا على المنطقة.