الرئيس الجزائري تبون يجري زيارة رسمية إلى تركيا لبحث التعاون الثنائي

يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى تركيا يومي 16 و 17 مايو بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان ، بحسب بيان صادر عن السفارة الجزائرية الجمعة.

وسيناقش الرئيسان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون الثنائي فضلا عن التطورات الدولية.

وشدد البيان على "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية دفع التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، وسبل تعزيز الحوار حول جميع القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف البيان أن التجارة الثنائية شهدت زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يعكس تميز العلاقات السياسية وعزم البلدين على تكوين شراكة نموذجية.

وذكر البيان أن رئيسي البلدين سيترأسان خلال هذه الزيارة الدورة الأولى لمجلس التعاون المشترك رفيع المستوى.

وستتيح هذه الدورة الفرصة لكلا رئيسي الدولتين لتقييم التعاون الثنائي وإمكانيات إعطاء دفعة جديدة لهذا التعاون.

و ستمكن هذه الدورة أيضًا من حشد الجهود لزيادة تكثيف الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وإعطاء هذه الشراكة ديناميكية كبيرة.