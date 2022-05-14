حاكم دبي يبايع محمد بن زايد رئيسا للإمارات

بايع محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للبلاد.

جاء ذلك في قصيدة نشرها عبر "تويتر"، ورثى فيها رئيس الإمارات الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية الجمعة، وأرفقها بصورة له مع محمد بن زايد.

والجمعة، ورى جثمان الرئيس الإماراتي الراحل الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبو ظبي، إثر وفاته عن عمر ناهز 74 عاما.

وقال بن راشد في آخر بيتين من قصيدته التي جاءت في ثمانية أبيات: "وصبر محمد (بن زايد) ونور له يا رب الدرب .. نعم الخلف للسلف ريس (رئيس) على الدولة".

وتابع: "لي له نبايع على الطاعة بصدق وحب .. وطاعة ولي الأمر بالحق مكفولة"، في إشارة لمبايعته بن زايد رئيسا للإمارات.

والراحل خلفية بن زايد هو ثاني رئيس للإمارات، منذ توليه المنصب عام 2004، خلفا لوالده زايد بن سلطان مؤسس الدولة، في عام 1971.

وإثر وفاته، أعلنت الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، على غرار دول أخرى مثل المغرب وموريتانيا التي جمعت الراحل بقادتها علاقات جيدة.

كما قدم العديد من قادة الدول تعازيهم في وفاة خلفية بن زايد، بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أعلن أنه سيزور الإمارات، لتقديم التعازي.