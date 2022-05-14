حماس تحذر من "اندلاع صدام مفتوح" حال استمرار الدعوات الإسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، السبت، إن الدعوات التي صدرت عن جماعات إسرائيلية لاقتحام المسجد الأقصى، بمدينة القدس، الأحد، "تصعيد خطير قد يؤدي إلى اندلاع صدام مفتوح".

وأضاف حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في بيان: "الدعوات لاقتحام الأقصى، في ذكرى النكبة، تصعيد خطير، واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا".

وأوضح قاسم أن هذه الدعوات من شأنها أن "تدفع إلى صدام مفتوح يتحمّل الاحتلال الصهيوني تبعاته كاملة".

واستكمل قائلا: "تكرار الاقتحامات للمسجد الأقصى، محاولات يائسة لن تفلح في فرض أمر واقع، وتغيير حقائق التاريخ بأن المسجد الأقصى فلسطيني عربي إسلامي".

كما دعا الفلسطينيين في القدس، والضفة الغربية، وفي إسرائيل إلى "شدّ الرجال للمسجد الأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال".

ومؤخرا، دعت جماعات إسرائيلية إلى اقتحام المسجد الأقصى، بوم الأحد، بالتزامن مع ذكرى النكبة الفلسطينية، التي توافق 15 مايو/ أيار من كل عام.

ويُطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على عملية تهجيرهم من أراضيهم، على أيدي "عصابات صهيونية مسلحة" عام 1948.