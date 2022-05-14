مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على مواقع بسوريا

قالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن بيان عسكري إن هجوما صاروخيا إسرائيليا شن مساء الجمعة على منطقة مصياف بريف حماة، أسفر عن مقتل 5 أشخاص من بينهم مدني، وإصابة 7 آخرين بينهم طفلة.

وأضاف البيان العسكري السوري أن الهجوم انطلق من غرب مدينة بانياس السورية، في حين ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الصواريخ تسببت في اندلاع عدة حرائق في أحراج ريف مصياف وخلفت أضرارا مادية.

ورفض متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجوم، بينما قالت مصادر معارضة للحكومة السورية إن الضربات استهدفت مخازن أسلحة تابعة للجيش السوري، ولم يوضح التلفزيون الرسمي السوري ما إذا كانت المنطقة التي قُصفت منطقة عسكرية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له أن "4 عسكريين، لم يتم تحديد جنسيتهم حتى اللحظة، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع تابعة لمليشيات إيرانية".

وتشن إسرائيل هجمات متكررة على ما تصفه بأهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، على مدى العقد الماضي لدعم الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية.