الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعزي شخصياً بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

قدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعازيه شخصياً للشيخ محمد بن زايد آل نهيان بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان اليوم، أن الشيخ تميم قدم التعازي لرئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المطار الرئاسي بالعاصمة أبوظبي.

وغادر أمير قطر الإمارات بعد تقديم واجب العزاء.

وأفادت بأنه قدم أيضا التهاني إلى صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات، متمنيا للبلاد مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.

والجمعة، نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الشيخ خليفة عن عمر ناهز 74 عاما.

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

وغداة الوفاة، أعلن المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للدولة الخليجية.

ونعى قادة وزعماء دول عربية وغربية الشيخ خليفة، مشيدين بدوره في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.