الكتلة النيابية التركمانية في البرلمان العراقي تندد بسيطرة قوات كردية على آبار نفطية

أصدرت الكتلة النيابية التركمانية في البرلمان العراقي بياناً نددت فيه بسيطرة قوات إقليم شمال العراق على آبار للنفط في حقل "باي حسن"، شمال غربي محافظة كركوك.

وقالت في بيان، الأحد، إن سيطرة قوات الإقليم على آبار النفط هذه "تتناقض مع الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية في البلاد".

ووصف البيان هذه الخطوة بـ"التطور الخطير".

وأكد عدم قبوله الأمر الواقع الذي تحاول أربيل فرضه عبر استخدام القوة.

كما طالب البيان رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالتدخل فورا في الأمر والحيلولة دون "الممارسات التي تلقي بأمن واستقرار كركوك في خطر".

وأمس السبت، أعلنت شركة نفط الشمال العراقية التابعة لوزارة النفط العراقية، عن سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم، على آبار وحقول أخرى للنفط تابعة لها شمال غربي كركوك، وهو ما نفاه المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوديار عادل.